Встреча сообщества «Это просто книжный клуб» по фильму Джо Райта «Искупление» (2007). Фильм поднимает много жизненных вопросов — о вине и прощении, о цене ошибки, о том, как одно неверное решение может перечеркнуть судьбы. На встрече обсудишь, насколько героиня по характеру и по своим стремлениям соответствует книге. А также сможешь поделиться мнением, как ты увидел эту героиню, не читая произведения, а смотря только фильм. Вход свободный