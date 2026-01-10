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Киновстреча «Искупление»

Кафе «Пушкин. Дача», проспект Ленина, 91

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Встреча сообщества «Это просто книжный клуб» по фильму Джо Райта «Искупление» (2007). Фильм поднимает много жизненных вопросов — о вине и прощении, о цене ошибки, о том, как одно неверное решение может перечеркнуть судьбы. На встрече обсудишь, насколько героиня по характеру и по своим стремлениям соответствует книге. А также сможешь поделиться мнением, как ты увидел эту героиню, не читая произведения, а смотря только фильм. Вход свободный

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