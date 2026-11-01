Новый музыкальный вечер, посвящённый кинематографу. Прозвучат саундтреки из любимых фильмов, которые мгновенно перенесут тебя в атмосферу культового кино: от эмоциональной композиции «Город, которого нет» до легендарной песни «Есть только миг». Подпевать, ностальгировать и кайфовать – обязательно! Стоимость билетов: - 500 рублей для зрителей - 400 рублей для участников Запись на участие в Вк @rberesnev