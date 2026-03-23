Чувства, которые нельзя увидеть, но можно почувствовать. Фильм, который: - заставляет сердце биться чаще; - учит ценить каждый момент; - напоминает, что настоящая честь не зависит от обстоятельств; - дарит незабываемые эмоции благодаря гениальной игре Аль Пачино. История слепого полковника и юного студента — это разговор о жизни, который затронет самые тонкие струны души.