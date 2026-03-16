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Кинопоказ «Время»

Наследие
Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Что, если бы у тебя была возможность управлять временем? Тебя ждёт история, которая заставит задуматься о каждом прожитом мгновении. Погрузись в особую атмосферу, где кино становится не просто зрелищем, а путешествием сквозь секунды, часы и судьбы.

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