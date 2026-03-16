Что, если бы у тебя была возможность управлять временем? Тебя ждёт история, которая заставит задуматься о каждом прожитом мгновении. Погрузись в особую атмосферу, где кино становится не просто зрелищем, а путешествием сквозь секунды, часы и судьбы.