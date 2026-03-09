История страсти, опасности и незабываемых мелодий! Вспомнишь: • харизматичного Кевина Костнера в роли безупречного телохранителя, • волшебный голос Уитни Хьюстон и трек I Will Always Love You, • напряжение и романтику, которые не отпускают до финальных титров.