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Кино
Про событие
История страсти, опасности и незабываемых мелодий! Вспомнишь: • харизматичного Кевина Костнера в роли безупречного телохранителя, • волшебный голос Уитни Хьюстон и трек I Will Always Love You, • напряжение и романтику, которые не отпускают до финальных титров.
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