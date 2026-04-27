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Кино
Про событие
Адреналин на максимуме! Просмотр культового боевика «Скорость» — истории о том, как одна поездка может стать игрой на выживание. Тебя ждёт: - напряжённый сюжет, от которого невозможно оторваться; - Киану Ривз в роли отважного офицера; - гонки, взрывы и дух 90-х; - атмосфера полного погружения на большом экране. После показа — обсуждение самых зрелищных сцен.
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