Адреналин на максимуме! Просмотр культового боевика «Скорость» — истории о том, как одна поездка может стать игрой на выживание. Тебя ждёт: - напряжённый сюжет, от которого невозможно оторваться; - Киану Ривз в роли отважного офицера; - гонки, взрывы и дух 90-х; - атмосфера полного погружения на большом экране. После показа — обсуждение самых зрелищных сцен.