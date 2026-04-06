В семье Лэраби предстоит важное событие — свадьба младшего брата. Приданное невесты позволит братьям стать монополистами на рынке коммуникаций. Но все эти планы рушатся, когда из Парижа возвращается красавица Сабрина — дочь шофера семьи, ставшая супермоделью.