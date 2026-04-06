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Про событие
В семье Лэраби предстоит важное событие — свадьба младшего брата. Приданное невесты позволит братьям стать монополистами на рынке коммуникаций. Но все эти планы рушатся, когда из Парижа возвращается красавица Сабрина — дочь шофера семьи, ставшая супермоделью.
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