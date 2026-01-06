Творческий вечер с кинопросмотром «Незабываемое Рождество». Ты будешь декорировать шкатулки-карусельки и заливать в них свечи из соевого воска с отдушкой на выбор. А также скрутишь по свече из пчелиной вощины на намерение Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом игристого.