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Кинопоказ: «Незабываемое Рождество» + мастер-класс

Stories
Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Творческий вечер с кинопросмотром «Незабываемое Рождество». Ты будешь декорировать шкатулки-карусельки и заливать в них свечи из соевого воска с отдушкой на выбор. А также скрутишь по свече из пчелиной вощины на намерение Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом игристого.

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