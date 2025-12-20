Творческий вечер с кинопросмотром «Гарри Поттер и тайная комната». Каждая участница зальет свечу из соевого воска в шкатулку «машинка»с ароматом на выбор, а также задекорирует 2 елочные игрушки из гипса на выбор. Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом игристого, а профессиональный фотограф позаботится о том, чтобы сохранить памятные кадры.