Творческий вечер с кинопросмотром «Гарри Поттер и Философский камень». Каждая участница задекорирует новогоднюю машинку и 2 ёлочные игрушки из гипса на выбор. Вечер дополнит лёгкий фуршет с бокалом шампанского, а профессиональный фотограф позаботится о том, чтобы сохранить памятные кадры.