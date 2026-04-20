Возраст 16+
Кино
Про событие
Просмотр культового триллера «Эффект бабочки» — истории о силе выбора и цене изменений. Один поступок может изменить всё. Один выбор — переписать судьбу. Но готов ли ты к последствиям? Погрузись в атмосферу нелинейного времени под мягким светом проектора. После показа — обсуждение самых загадочных сцен!
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