Вечер кино и рукоделия. Каждую субботу проходит просмотр и обсуждение нестандартного фильма. Тема октября — фольклор и женщины в хоррорах. Во время просмотра кино можно вязать, рисовать и собирать алмазную мозаику. Фильм заранее выбирают в тг-канале @mast_ris Количество мест ограничено. Вход по донату.