Кинокрафт
Кузнецкий проспект, 18
Начало:
Завершение:
150₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечер кино и рукоделия. Каждую субботу проходит просмотр и обсуждение нестандартного фильма. Тема октября — фольклор и женщины в хоррорах. Во время просмотра кино можно вязать, рисовать и собирать алмазную мозаику. Фильм заранее выбирают в тг-канале @mast_ris Количество мест ограничено. Вход по донату.
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