Возраст 8+
Мастер-классы
Про событие
Этот пленер про Солнце, лето, Землю и аутентичность. Про цветы и растения, сибирское короткое лето и местную живую глину. Сделаешь себе тарелку с оттиском листьев, цветов и колосков, а затем раскрасишь цветными ангобами. Изделия после пленэра пройдут сушку в мастерской, обжиги и покрытие прозрачной глазурью. Будут полностью функциональными. Готовность 3-4 недели. Запись обязательна, по телефону или в тг Длительность: 2ч.
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