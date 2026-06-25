Этот пленер про Солнце, лето, Землю и аутентичность. Про цветы и растения, сибирское короткое лето и местную живую глину. Сделаешь себе тарелку с оттиском листьев, цветов и колосков, а затем раскрасишь цветными ангобами. Изделия после пленэра пройдут сушку в мастерской, обжиги и покрытие прозрачной глазурью. Будут полностью функциональными. Готовность 3-4 недели. Запись обязательна, по телефону или в тг Длительность: 2ч.