ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Керамический пленэр

Комсомольский парк имени Героя России Веры Волошиной

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 8+
Мастер-классы

Про событие

Этот пленер про Солнце, лето, Землю и аутентичность. Про цветы и растения, сибирское короткое лето и местную живую глину. Сделаешь себе тарелку с оттиском листьев, цветов и колосков, а затем раскрасишь цветными ангобами. Изделия после пленэра пройдут сушку в мастерской, обжиги и покрытие прозрачной глазурью. Будут полностью функциональными. Готовность 3-4 недели. Запись обязательна, по телефону или в тг Длительность: 2ч.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Бабье лето
Бабье лето

2800₽

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Музыкальное лото: Хиты всех времён
Музыкальное лото: Хиты всех времён

от 800₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста