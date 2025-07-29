ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Кемерово. Смыслы

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Лекция о том, что скрывается за фасадами города. Каждый день мы идём по улицам Кемерова, не задаваясь вопросом: почему они выглядят именно так? Почему центр города — это не просто площадь и фасады, а зеркало мышления нескольких поколений? Почему архитектура влияет на восприятие времени, себя и будущего? А ведь город — это не только мы, но и то, что было до нас. На неформальной лекции «Кемерово. Смыслы» попробуешь понять, что стоит за фасадами, монументами, пустотами и странными формами. Спикер — Наталья Сергеевна Попова, доцент КемГИК, искусствовед, куратор, исследователь визуальной культуры Сибири, председатель правления Кемеровского отделения ООО «Союз Дизайнеров России» и человек, который умеет говорить о городе живо, увлекательно и с огоньком. На лекции будут рассказывать: — Как формировалась центральная часть Кемерово в 1930–1950-х? — Что на самом деле означает советский модернизм в архитектуре нашего города? — Почему здания на Московской площади — это не просто бетон, а важные культурные маркеры? Формат: по сути это живая встреча, без занудства. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30. Вход свободный, но нужна регистрация. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Вся правда про здоровое питание
Вся правда про здоровое питание

Бесплатно

Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»
Творческий киновечер «Пираты Карибского моря»

1800₽

Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
Фестиваль искусства, истории и науки «Уголь объединяет»
до

Бесплатно

Трендовые вазы
Трендовые вазы

от 1300₽

Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»
Образовательная программа «PELENA L.A.B. 26»

Бесплатно

Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»
Творческий киновечер «Гордость и предубеждение»

1800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста