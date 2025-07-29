Лекция о том, что скрывается за фасадами города. Каждый день мы идём по улицам Кемерова, не задаваясь вопросом: почему они выглядят именно так? Почему центр города — это не просто площадь и фасады, а зеркало мышления нескольких поколений? Почему архитектура влияет на восприятие времени, себя и будущего? А ведь город — это не только мы, но и то, что было до нас. На неформальной лекции «Кемерово. Смыслы» попробуешь понять, что стоит за фасадами, монументами, пустотами и странными формами. Спикер — Наталья Сергеевна Попова, доцент КемГИК, искусствовед, куратор, исследователь визуальной культуры Сибири, председатель правления Кемеровского отделения ООО «Союз Дизайнеров России» и человек, который умеет говорить о городе живо, увлекательно и с огоньком. На лекции будут рассказывать: — Как формировалась центральная часть Кемерово в 1930–1950-х? — Что на самом деле означает советский модернизм в архитектуре нашего города? — Почему здания на Московской площади — это не просто бетон, а важные культурные маркеры? Формат: по сути это живая встреча, без занудства. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30. Вход свободный, но нужна регистрация. Зарегистрироваться можно по кнопке выше.