Коллаборация двух ключевых сообществ: горожан, чья память и эмоции формируют душу города, и дизайнеров/художников, чьё мастерство воплощает её в визуальные образы. Данная встреча — открытый лекторий-дискуссия о том, как искусство меняет города. Повод для разговора более чем достойный — муралы. Спикеры-эксперты: Елизавета Рихтер — художница, окончила Шанхайскую школу искусств в Китае Данила Апанасов (онлайн) — художник, автор муралов, основатель галереи Koster Наталья Попова — доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения КемГИК На встрече узнаешь, что влияет на формирование городской идентичности и почему муралы — это не просто рисунки на стенах, а важная часть городского пространства. — Как искусство может изменить восприятие города и сформировать его идентичность — Где проходит грань между искусством и граффити, и кто её определяет? — Как изображение на стене может рассказать историю района или города? — Арт-объект: от идеи до эскиза. Влияет ли мнение горожан на этот процесс? — Почему мурал — визуальный код города, а не просто украшение. Как в нём переплетаются культура, история, характер горожан и городская среда — Как «читать» муралы и понимать смысл работ, а не просто смотреть на них — Что такое «Величие опыта» Кемерова Расписание: 14:00 > Знакомство и лекция 15:00 > Кофе-брейк, общение и открытая дискуссия