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Искусство и взаимодействие

Советский проспект, 68

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Выставка, где дерзость стрит-арта, глубина абстракционизма и эстетика неореализма сольются воедино с нестареющей классикой. Выставку откроет программа «Искусство и взаимодействие». Она удивит неожиданными и яркими дуэтами солистов филармонии с известными кемеровскими диджеями и познакомит с арт-проектами московских художников.

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