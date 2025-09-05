Выставка, где дерзость стрит-арта, глубина абстракционизма и эстетика неореализма сольются воедино с нестареющей классикой. Выставку откроет программа «Искусство и взаимодействие». Она удивит неожиданными и яркими дуэтами солистов филармонии с известными кемеровскими диджеями и познакомит с арт-проектами московских художников.