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Интерьерная картина спиртовыми чернилами

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 3500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Создай свою воздушную легкую абстракцию. Это непредсказуемый процесс, когда картина рождается на твоих глазах. Поток воздуха от фена направляет краску и создает красивые узоры и плавные дымчатые переходы. Такие картины часто используются для украшения интерьеров, так как они создают атмосферу роскоши и элегантности, и подходят почти под любой интерьер. Стоимость мастер-класса зависит от размера картины (тонкая рама со стеклом входит в стоимость мастер-класса): 30*40 см — 2100 руб 40*50 см — 2800 руб 50*70 см — 3500 руб Можно согласовать свой размер и прийти со своей рамой. На мастер-класс обязательно нужно взять с собой фен. Максимальное количество 6 человек (предоплата и запись обязательны). Обратите внимание, что ты будешь работать со спиртом, который будет испаряться. Прямых противопоказаний нет, но легкое головокружение ты, возможно, почувствуеш.

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