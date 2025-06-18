Создай свою воздушную легкую абстракцию. Это непредсказуемый процесс, когда картина рождается на твоих глазах. Поток воздуха от фена направляет краску и создает красивые узоры и плавные дымчатые переходы. Такие картины часто используются для украшения интерьеров, так как они создают атмосферу роскоши и элегантности, и подходят почти под любой интерьер. Стоимость мастер-класса зависит от размера картины (тонкая рама со стеклом входит в стоимость мастер-класса): 30*40 см — 2100 руб 40*50 см — 2800 руб 50*70 см — 3500 руб Можно согласовать свой размер и прийти со своей рамой. На мастер-класс обязательно нужно взять с собой фен. Максимальное количество 6 человек (предоплата и запись обязательны). Обратите внимание, что ты будешь работать со спиртом, который будет испаряться. Прямых противопоказаний нет, но легкое головокружение ты, возможно, почувствуеш.