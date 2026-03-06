Выставка, демонстрирующая работы, раскрывающие уязвимость и красоту мира. Ты погрузишься в дни радости и мгновения счастья прошлого. Светлые детские воспоминания, ожидание чуда и волшебства вновь напомнят о себе. Детство, отрочество, юность, зрелость, старость... У времени есть свои названия, но нет у него ни чувств, ни души, ни Веры, Надежды, Любви. Время неумолимо поглощает всё забытое, нелюбимое, неценное. Но в этом безжалостном потоке у нас есть право и сила — сохранить крупицы счастья, сберечь монолиты добра, поделиться своим теплом и передать знания будущему. В этом — истинное бессмертие, ведь при жизни ты хранил, берег и помнил. Можно смело сказать, что эту выставку открывает душа, и представлено здесь всё то, что ей дорого. Выставка «Хрупкое» — это метафора! Ощущение каждого здесь и сейчас. На выставке представлены художественные произведения Петербургских театральных художников 20 века, и разнообразные старинные антикварные вещи 19-20 веков, от женского костюма до предметов декоративно прикладного искусства. Расписание по кнопке «Купить билет»