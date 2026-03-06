ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Хрупкое

РГИСИ, улица Ворошилова, 15

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка, демонстрирующая работы, раскрывающие уязвимость и красоту мира. Ты погрузишься в дни радости и мгновения счастья прошлого. Светлые детские воспоминания, ожидание чуда и волшебства вновь напомнят о себе. Детство, отрочество, юность, зрелость, старость... У времени есть свои названия, но нет у него ни чувств, ни души, ни Веры, Надежды, Любви. Время неумолимо поглощает всё забытое, нелюбимое, неценное. Но в этом безжалостном потоке у нас есть право и сила — сохранить крупицы счастья, сберечь монолиты добра, поделиться своим теплом и передать знания будущему. В этом — истинное бессмертие, ведь при жизни ты хранил, берег и помнил. Можно смело сказать, что эту выставку открывает душа, и представлено здесь всё то, что ей дорого. Выставка «Хрупкое» — это метафора! Ощущение каждого здесь и сейчас. На выставке представлены художественные произведения Петербургских театральных художников 20 века, и разнообразные старинные антикварные вещи 19-20 веков, от женского костюма до предметов декоративно прикладного искусства. Расписание по кнопке «Купить билет»

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста