Квартирник на русский лад Лилии Шакировой от «Академии Счастливых людей». Творческая встреча, где можно выступить на сцене без особой подготовки: песня, стихи, стендап, танец, личная история. Если не хочешь выступать, можно просто послушать других и отдохнуть. Квартирник состоит из трёх частей: - Нетворкинг - Концерт - Свободный микрофон Запись обязательна. Вопросы по телефону и в тг @liliyasha18 Сбор гостей — 17:45