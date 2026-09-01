Музыка и голос, ставшие символами эпохи. Хиты Стинга обретут новое звучание в шоу «Desert Rose Symphony». В программу вошли культовые композиции с симфоническим звучанием: Every Breath You Take («Каждый твой вздох»), Shape of My Heart («Форма моего сердца»), Englishman in New York («Англичанин в Нью-Йорке»), Fields of Gold («Поля золота»), Fragile («Хрупкий»), Roxanne («Роксана»), Desert Rose («Пустынная роза») и, конечно, All for Love («Всё за любовь»).