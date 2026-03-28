ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Жесткач на асфальте: Ночь (Hardcore On Asphalt: Night)

Ё-бар, Октябрьский проспект, 28к2

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание: мероприятие переносится на неопределённый срок.

Ночь нестандартных треков, хип-хопа и классных аутфитов.

Музыка будет звучать до утра. Каждый микс заиграет по-новому: от хитов до подвальных треков.

Стиль: одежда скейтбордистов

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Открытие Стартового городка
Открытие Стартового городка

Бесплатно

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Ночная программа. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Ночная программа. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста