Внимание: мероприятие переносится на неопределённый срок.
Ночь нестандартных треков, хип-хопа и классных аутфитов.
Музыка будет звучать до утра. Каждый микс заиграет по-новому: от хитов до подвальных треков.
Стиль: одежда скейтбордистов
Внимание: мероприятие переносится на неопределённый срок.
Ночь нестандартных треков, хип-хопа и классных аутфитов.
Музыка будет звучать до утра. Каждый микс заиграет по-новому: от хитов до подвальных треков.
Стиль: одежда скейтбордистов
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи