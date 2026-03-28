Внимание: мероприятие переносится на неопределённый срок.

Ночь нестандартных треков, хип-хопа и классных аутфитов.

Музыка будет звучать до утра. Каждый микс заиграет по-новому: от хитов до подвальных треков.

Стиль: одежда скейтбордистов