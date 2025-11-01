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Halloween

Istanbul, Ноградская 5д

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Танцевальный Хэллоуин от Views Music. Надевай свой самый классный наряд, ведь атмосферу праздника делаешь именно ты, приятно же, когда шалость удалась! Tima Salomon & Taras Zakirov Mekhruzz Nata Eva Lanker Enter: Early birds 1000 рублей На входе 1500 рублей Купить билет в тг @timasalomon

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