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Танцевальный Хэллоуин от Views Music. Надевай свой самый классный наряд, ведь атмосферу праздника делаешь именно ты, приятно же, когда шалость удалась! Tima Salomon & Taras Zakirov Mekhruzz Nata Eva Lanker Enter: Early birds 1000 рублей На входе 1500 рублей Купить билет в тг @timasalomon
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