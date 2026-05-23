Вечеринка после премьеры фильма «Громкость». Лучшие диджеи, электронная музыка, твои друзья и новая локация — всё, как ты любишь. Формат вечера: DIY, на локации только база — вода и энергетики. С собой — без ограничений, просто будь в ресурсе и не забывай про остальных. Лайн-ап: QILOTRPLSX GGG SOON KISMET PONS BORIS BRTV ROUS FC/DC 18+ Для тех, кто купил билет на премьеру фильма — действует скидка 300р. Забери промокод у @pons_bratishka Внимание: Наличие билета не гарантирует прохождение фейс-контроля. Мероприятие носит частный характер. Запрещено всё, что запрещено законодательством РФ.