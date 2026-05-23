ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Громкость. Афтепати

Угловая улица, 45

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка после премьеры фильма «Громкость». Лучшие диджеи, электронная музыка, твои друзья и новая локация — всё, как ты любишь. Формат вечера: DIY, на локации только база — вода и энергетики. С собой — без ограничений, просто будь в ресурсе и не забывай про остальных. Лайн-ап: QILOTRPLSX GGG SOON KISMET PONS BORIS BRTV ROUS FC/DC 18+ Для тех, кто купил билет на премьеру фильма — действует скидка 300р. Забери промокод у @pons_bratishka Внимание: Наличие билета не гарантирует прохождение фейс-контроля. Мероприятие носит частный характер. Запрещено всё, что запрещено законодательством РФ.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (17:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Открытие Стартового городка
Открытие Стартового городка

Бесплатно

Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Аудиовизуальный перформанс (20:00). ПЕЛЕНА

от 2900₽

Ночная программа. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Ночная программа. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста