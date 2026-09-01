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средаХсвлк (SREDAxSVLK)

Арт-пространство «СРЕДА» / Арт-бар «СТАФ», улица Мичурина, 120Б

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Тестовый формат-коллаба. Ночь электронной музыки. Тебя ждёт лайн-ап из 7 представителей андеграунда. «СРЕДА» — это не про день недели. Это про окружение: место, где атмосфера заряжает до самого утра. Залетай на танцпол. Будет громко внутри и уютно снаружи.

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