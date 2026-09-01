Тестовый формат-коллаба. Ночь электронной музыки. Тебя ждёт лайн-ап из 7 представителей андеграунда. «СРЕДА» — это не про день недели. Это про окружение: место, где атмосфера заряжает до самого утра. Залетай на танцпол. Будет громко внутри и уютно снаружи.