Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Тестовый формат-коллаба. Ночь электронной музыки. Тебя ждёт лайн-ап из 7 представителей андеграунда. «СРЕДА» — это не про день недели. Это про окружение: место, где атмосфера заряжает до самого утра. Залетай на танцпол. Будет громко внутри и уютно снаружи.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи