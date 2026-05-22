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Город металла — город искусства: день с куратором

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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от 250₽ до 350₽
Возраст 0+
Кино
Выставки

Про событие

Последний день выставки вместе с куратором проекта Виктором Кайгородовым — искусствоведом, членом Союза художников России. Программа: 15:00 — лекция «Манипуляции сакральным и мифическим в структуре художественного образа». Религиозные и мифологические темы в искусстве XX века и совриске могут влиять не только на форму и образ, но и на зрителя — особенно когда речь идёт о вере, устройстве мироздания и духовных убеждениях. 18:00 — показ документального фильма Екатерины Рябых «Я знаю город есть» и кураторская экскурсия по выставке.

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