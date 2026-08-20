Первый авторский гастроужин от шефа Александра Смирнова. Вечер будет посвящён истории российского виноделия и людям, которые стояли у его истоков. От наследия князя Голицына до современных виноделов. Через пять авторских курсов шеф-повара Александра Смирнова ты отправишься в гастрономическое путешествие. Особую атмосферу вечера создаст приглашённый сомелье Иван Рженицын. Он познакомит гостей с особенностями российских вин, расскажет об их характере, происхождении и искусстве сочетания с блюдами. Музыкальным сопровождением вечера станет живое выступление Ивана Кулешова, которое дополнит камерную атмосферу гастрономического путешествия. Количество мест ограничено. Бронирование по телефону