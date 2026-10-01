Разговорное шоу фокусника. Ты уверен, что всё контролируешь, всё помнишь и выбираешь сам. Об этих иллюзиях веселее всего поговорить с фокусником, который покажет тебе иную сторону реальности. Живой разговор с залом, импровизация и шутки, посреди которых случаются удивительные трюки с обычными вещами, словами и мыслями. Андрей Гамм — кемеровский иллюзионист и менталист. Более 8 лет на сцене, призёр конкурса Российской ассоциации иллюзионистов. Внимание: на мероприятии ведётся видеосъёмка.