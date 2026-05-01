Сибирский фестиваль еды с голосованием. Целый месяц рестораны города готовят специальные завтраки, которые можно попробовать только в рамках фестиваля. В битве за лучший завтрак участвуют: - Буфет - Порт42 - Чёрная жемчужина - Хлеб Соль - Сыроварня - Завтра, Кать - Забой - Кофебулка Подробности и адреса заведений на сайте