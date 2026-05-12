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Вечеринки
Про событие
Вечеринка-ностальгия по ушедшей эпохе, когда Собчак была «блондинкой в шоколаде», а Данила и Герман делали полный фэшн. Ты станешь частью золотой молодёжи 2010-х и примеришь на себя эту жажду роскоши. Дресс-код: фэшн гламур — леопард, блёстки, золото, меха, очки даже в помещении и излишек аксессуаров. Бронь столов по телефону DC/FC
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