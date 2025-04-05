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EUTHANASIA X GUILTY PLEASURE

Октябрьский проспект 28, зал ЛОФТ

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 650₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мы снова объединяемся для того, чтобы демонтировать стены лофта Бригада диджеев готовы разрушить любой объект на своём пути Зовите всех друзей и подруг на стройку и не забывайте, что на объекте нельзя находиться без спецодежды! Ждем всех работяг на ночную смену step b userdrop partydealer pons berserkrr inotmob acidpriva qilotrplsx soon kismet bez dyshi gummy rous DC строительный Мероприятие носит частный характер. Запрещено всё, что запрещено законом!

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