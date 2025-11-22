Стены будут разрываться от музыкальных вибраций и громких криков пациентов лечебницы. На тебя оденут усмирительные рубашки тяжёлой музыки Санитары: Bless Djoni Ctriiin Inotmob Bez Dyshi Acidpriva Soon Kismet Локация: пр. Октябрьский, 28, Редакция, зал «Квадрат» FC 18+ DC: как пациент психбольницы