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Euthanasia Psych Hospital

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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от 400₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Стены будут разрываться от музыкальных вибраций и громких криков пациентов лечебницы. На тебя оденут усмирительные рубашки тяжёлой музыки Санитары: Bless Djoni Ctriiin Inotmob Bez Dyshi Acidpriva Soon Kismet Локация: пр. Октябрьский, 28, Редакция, зал «Квадрат» FC 18+ DC: как пациент психбольницы

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