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Euthanasia New Year
улица Мичурина, 120Б/1
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 1200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Провожай год громко, стильно и атмосферно. Ты, улыбки и музыка. Новогодние подарочки: Bless Djoni Kulich Inotmob Bez Dyshi Acidpriva Soon Kismet Rusty DC: новогодний
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