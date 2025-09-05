Фестиваль уличной культуры. Культурное пространство «Редакция» станет в эпицентром творчества и драйва. — Диджеи — Рэп-исполнители — Граффити — Танцоры (брейк-данс, хип-хоп) — Скейтеры и BMX-ры Участие абсолютно бесплатное для всех зрителей и участников! Хочешь принять участие в фестиваль? Отправь свои промо-материалы организатору на почту: KDM-TO@yandex.ru