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Это улица

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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Про событие

Фестиваль уличной культуры. Культурное пространство «Редакция» станет в эпицентром творчества и драйва. — Диджеи — Рэп-исполнители — Граффити — Танцоры (брейк-данс, хип-хоп) — Скейтеры и BMX-ры Участие абсолютно бесплатное для всех зрителей и участников! Хочешь принять участие в фестиваль? Отправь свои промо-материалы организатору на почту: KDM-TO@yandex.ru

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