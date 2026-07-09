Это просто книжный клуб и «Задача трёх тел»
Советский проспект, 49А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Про событие
Сообщество читающих людей обсудит научно-фантастический роман, который начинается во времена китайской культурной революции, а затем выводит читателя к загадочным событиям, связанным с наукой, космосом и возможным контактом с внеземной цивилизацией. Если без спойлеров, то книга поднимает вопросы о будущем человечества, месте человека во Вселенной и о том, какие последствия могут иметь наши решения. Участие бесплатно, регистрация не требуется. Подробности в группе сообщества ВК: https://vk.com/prosto_book_club
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