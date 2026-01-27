Место, где ржавый металл обретает душу, а промышленная история превращается в искусство. Что тебя ждёт: — Авторский взгляд. Твоим гидом и вдохновителем вечера станет Виктория Миллер — та самая женщина-художник, чьи руки владеют и изящной сваркой, и тонкой душой творца. Её работы сочетают мощь и удивительную грацию. Она лично проведёт экскурсию и раскроет тайны каждого экспоната. — Магия в деталях. Центром нашего путешествия станет завораживающий арт-объект — «Древо желаний». Эта скульптура из металла — настоящий проводник, в каждую линию и изгиб которого Виктория вложила силу слова, веры и намерения. Ты узнаешь его историю и сможете «зашить» в него своё сокровенное желание, создав незримую связь с произведением искусства. — Вишенка на торте (а точнее, в чае!) — дегустация легендарной угольной сгущёнки, придуманной кемеровчанами в рамках проекта «Артлаб». Обсудишь искусство за чашкой чая с этим необычным и вкусным символом креативного Кузбасса.