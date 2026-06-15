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Экскурсия в Фондохранилище Кузбасса

Фондохранилище государственных музеев Кузбасса, ул. Ворошилова 15 к1

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1200₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Посещение фондохранилища открывается только по специальному приглашению, и обычно горожанам сюда вход закрыт. У тебя появится возможность пройти за закрытые двери и увидеть всю «кухню» музейной работы — то, что обычно остаётся вне публики. Двухэтажное фондохранилище оснащено высокотехнологичным оборудованием для контроля влажности, температуры и освещения. Здесь хранятся коллекции нескольких музеев региона, и именно отсюда вещи получают вторую жизнь через комплексную реставрацию. Что ты увидишь: - Редкие и ценные коллекции, хранящиеся в идеальных условиях. - Работающие реставрационные мастерские. - Сейфовые комнаты с артефактами. - Специальную фотостудию, где документируют каждый этап восстановления. - Истории предметов: от культовых оружейных реликвий до вещей, связанных с судьбами людей и событиями региона — и то, как реставрация возвращает им голос и возможность попасть в экспозицию. - Профессионалов в деле: реставраторов, которые работают по мировым стандартам. Внимание: только 18+ с предъявлением физического паспорта. Сбор гостей 18:20–18:30; вход через калитку пр-т Химиков. Длительность: 1–1,5 часа. Обязательная регистрация

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