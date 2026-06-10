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Экскурсия при свечах: «Осторожно, призрак!»

Музыкальный театр Кузбасса им. Боброва, Советский проспект, 52

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Экскурсия-квест по музыкальному театру. Случается, что на пустой сцене нет-нет да и скрипнет половица, а в гримёрке само собой захлопнется окно. Кто-то скажет: сквозняки, а кто-то — Призрак. Ты отправишься на его поиски. Никакого яркого света — только дрожащее пламя, тени на стенах и гулкая тишина закулисья... Тебя ждут фрагменты декораций, сцена без единого софита и история театра через призму мистики, примет и суеверий, полное погружение в атмосферу, скрывающуюся за блеском люстр и светом рампы.

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