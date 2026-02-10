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Экскурсия на сыроварню Лобанова

Пос. Плотниково, «Сыроварня Лобанова»

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от 0₽ до 1000₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Гастрономическая поездка за город. Тебя ждёт свежий воздух, простор, фермерская атмосфера и вкусные сыры. На сыроварне можно прокатиться на карете, познакомиться с лошадьми, коровами, козами и кроликами, спокойно прогуляться по территории и посмотреть на производство. А после прогулки будет ароматный чай и дегустация авторских сыров. Ближайшие даты: 21 февраля в 13:00 22 февраля в 13:00 Стоимость участия: Взрослый — 1000р Дети 5–14 лет — 700р Дети до 5 лет — бесплатно Места нужно бронировать заранее Запись по телефону

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