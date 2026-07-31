Вечеринка с жарким размахом. В последний день июля подбросишь дров с: - worldwhybless - нечто большее - CLITler - SELF - WHITEKIDD - wholaworldpale - sancray - Труба! - neGakusei А также DJ MPEG и группа "СКИНЬ МАМЕ". Внутри будет бесплатный алкоголь, еда и настроение. FC: 18+