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ДНК Кузбасса: искусство, история и легенды родного края

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+

Про событие

Готов увидеть Кемерово и весь Кузбасс через призму творчества? Наталья Шепелева — художница, которая создала более 50 работ, провела 8 персональных выставок и одну групповую. Её стиль — микс-медиа, где нет границ, а есть только свобода: смешение техник, материалов и смыслов. Наталья расскажет про свой необычный взгляд на регион и о том, как она вплетает его в творчество. — Как география и культура места жизни отражаются в искусстве? — Какие легенды и символы вдохновляют художников? — Что делает наш город и регион уникальным — в прошлом, настоящем и будущем? Возможно, после этой встречи и ты начнёшь замечать в городе то, чего не видели раньше. Чай, кофе, печеньки – для хорошего настроения. Сбор гостей в 18:00, начало в 18:30.

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