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Дни заботы

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Серия бесплатных лекций и мастер-классов от Goodline и экспертов в области красоты, здоровья и психологии. Темы лекций: — 12:00 «Стиль весной: как не слить бюджет» от стилиста Марии Коваленко — 14:00 «Мифы питания: во что мы верим зря» от специалиста по диетологическому сопровождению Марии Сараевой — 16:00 «Как воспитать самостоятельность в ребёнке?» от детского психолога Татьяны Отт Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено. Запись обязательна

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