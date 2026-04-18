Серия бесплатных лекций и мастер-классов от Goodline и экспертов в области красоты, здоровья и психологии. Темы лекций: — 12:00 «Стиль весной: как не слить бюджет» от стилиста Марии Коваленко — 14:00 «Мифы питания: во что мы верим зря» от специалиста по диетологическому сопровождению Марии Сараевой — 16:00 «Как воспитать самостоятельность в ребёнке?» от детского психолога Татьяны Отт Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено. Запись обязательна