Активная телесная практика. Здесь не нужно сидеть неподвижно и стараться остановить мысли. Через движение и внимание к телу ты снимешь напряжение с глазного сегмента, освободишь застрявшие эмоции, и уберёшь «мусор» восприятия. В конце практики будет расслабление под поющие чаши. Запись @jiva_yoga_studio