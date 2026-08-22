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Динамическая медитация «Мандала»

Студия Джива, ул. Тухачевского 47

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Активная телесная практика. Здесь не нужно сидеть неподвижно и стараться остановить мысли. Через движение и внимание к телу ты снимешь напряжение с глазного сегмента, освободишь застрявшие эмоции, и уберёшь «мусор» восприятия. В конце практики будет расслабление под поющие чаши. Запись @jiva_yoga_studio

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