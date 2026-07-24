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День рождения Либерти Инк

Редакция
Летнее пространство

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Либерти Инк — 10 лет! Ребята ждут всех, кто любит татуировки, искусство и классные вечеринки. Что будет: - Татуировки по фиксированной цене - Беспроигрышная лотерея и подарки - Розыгрыш сертификатов в Либерти Инк - Афтепати и крутая атмосфера

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