Либерти Инк — 10 лет! Ребята ждут всех, кто любит татуировки, искусство и классные вечеринки. Что будет: - Татуировки по фиксированной цене - Беспроигрышная лотерея и подарки - Розыгрыш сертификатов в Либерти Инк - Афтепати и крутая атмосфера