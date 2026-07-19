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День рождения киноклуба

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Праздничная встреча киноклуба «Зерно». 19 июля будет ровно год с первой встречи клуба! Приходи поздравить ребят и, конечно, кино посмотреть. Запись в тг @sm.sahara \\ @galeinedry

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