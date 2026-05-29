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Чемпионат по сёрфингу

Притомский пр., 70/1, акватория Красного озера

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Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Чемпионат Сибирского Федерального округа по сёрфингу и СапФест для любителей сёрфинга в дисциплине «доска с веслом». К спортивным соревнованиям допускаются мужчины и женщины с 14 лет, от 3 спортивного разряда. В рамках чемпионата также пройдут любительские соревнования «СапФест Кузбасс-Арена». Программа: 29 мая – заезд участников, комиссия по допуску. 30 мая – спринт (200 м) и техническая гонка (3 км). 31 мая – длинная дистанция (12 км), награждение. 1 июня – день отъезда. Регламенты и подробности для участников в тг-канале организатора @SUP_Kemerovo Вход для зрителей свободный, без регистрации. Старты, повороты и финиши хорошо видны с берега Красного озера.

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