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Быть довольным собой всегда

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Бесплатный мастер-класс с психологом, на котором ты узнаешь о себе немного больше. В интернете много говорят о психологии, а точнее о том, что важно не зависеть от общества и мнения других людей. Но что же такое независимость на самом деле? О чём поговоришь? • Как быть довольным собой всегда • Как быть «на своей стороне» и не терять чувствительность к окружающим людям • Как двигаться к своим целям и жить свою жизнь не из тревоги, а спокойно и планомерно Мероприятие проведёт практикующий психолог в интегративном подходе Ксюша Краснова. Вход свободный, но чтобы всем точно хватило мест, не забудь записаться.

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