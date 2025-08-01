Документальный спектакль, созданный по записям личного дневника женщины, которая решилась на необычный эксперимент. Начиная путь к себе, Анна почти разрушает свою жизнь, а потом собирает её заново. Беседа о красоте и красивости, страхах и сомнениях, любви к себе и ненависти к себе. Бронирование билетов обязательно, забронировать место можно по кнопке выше в комментариях. Нужно будет написать в комментариях фамилию + количество билетов. Оплата на месте. Спектакль будет проходить в книжном клубе «Наследие».