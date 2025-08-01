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Бритая голова

Редакция
пр. Октябрьский, 28

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Документальный спектакль, созданный по записям личного дневника женщины, которая решилась на необычный эксперимент. Начиная путь к себе, Анна почти разрушает свою жизнь, а потом собирает её заново. Беседа о красоте и красивости, страхах и сомнениях, любви к себе и ненависти к себе. Бронирование билетов обязательно, забронировать место можно по кнопке выше в комментариях. Нужно будет написать в комментариях фамилию + количество билетов. Оплата на месте. Спектакль будет проходить в книжном клубе «Наследие».

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