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Ботанический барельеф

Арт-дом «Суть вещей»
Притомский проспект, 3А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Панно в технике ботанического барельефа. Что тебя ждёт: — Соберёшь композицию из цветов для будущего панно — Дальше предстоит бережно, но уверенно вкатать в глину твой букет — так, чтобы остался уверенный отпечаток — Разведёшь вместе с мастером гипс до нужной консистенции и зальёшь его в получившуюся форму Записаться на занятие можно по номеру телефона — 8 (958) 094-07-70

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