Панно в технике ботанического барельефа. Что тебя ждёт: — Соберёшь композицию из цветов для будущего панно — Дальше предстоит бережно, но уверенно вкатать в глину твой букет — так, чтобы остался уверенный отпечаток — Разведёшь вместе с мастером гипс до нужной консистенции и зальёшь его в получившуюся форму Записаться на занятие можно по номеру телефона — 8 (958) 094-07-70