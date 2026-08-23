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Большое Бинго

Редакция
пр. Октябрьский, 28

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Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Новая игра в в честь дня рождения бургерной лавки «Краснодарского парня». В программе: - музыкальное бинго - кавер-группа «Крупным планом» - розыгрыш и подарки В конце вечера все присутствующие приготовят огромный бургер «Малыш», чтобы вместе его съесть. Количество мест ограничено. Обязательная регистрация по телефону

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