Новая игра в в честь дня рождения бургерной лавки «Краснодарского парня». В программе: - музыкальное бинго - кавер-группа «Крупным планом» - розыгрыш и подарки В конце вечера все присутствующие приготовят огромный бургер «Малыш», чтобы вместе его съесть. Количество мест ограничено. Обязательная регистрация по телефону