Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Творческий мастер-класс с росписью настоящей тыквы акриловыми красками и стразами. В стоимость входят также: - Бруклинская пицца пепперони от кафе КофеБулка - Милкшейк от Булочная-кондитерская №1 Запись в тг @kofebulka42 Количество мест ограничено.
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