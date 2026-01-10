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Роспись тыквы

Бьюти-пространство впечатлений «Меланш», Дзержинского, 29Б

Начало:

Завершение:

1590₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Творческий мастер-класс с росписью настоящей тыквы акриловыми красками и стразами. В стоимость входят также: - Бруклинская пицца пепперони от кафе КофеБулка - Милкшейк от Булочная-кондитерская №1 Запись в тг @kofebulka42 Количество мест ограничено.

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