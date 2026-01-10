Творческий мастер-класс с росписью настоящей тыквы акриловыми красками и стразами. В стоимость входят также: - Бруклинская пицца пепперони от кафе КофеБулка - Милкшейк от Булочная-кондитерская №1 Запись в тг @kofebulka42 Количество мест ограничено.